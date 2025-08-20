В Госдуму внесли законопроект о бесплатном двухразовом питании школьников. Об этом в среду, 20 августа, заявил первый зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.
По словам парламентария, в России обучается более 18 миллионов школьников, и у значительной части уже есть хронические заболевания. Одной из причин он назвал отсутствие регулярного трехразового питания. Авторы законопроекта отмечают, что его принятие даст родителям «уверенность в завтрашнем дне».
Сегодня бесплатное горячее питание в школах один раз в день получают только ученики 1−4 классов, а также дети из многодетных семей, сироты и школьники с ограниченными возможностями здоровья. Все остальные обеспечиваются питанием на платной основе.
— Реализация этой инициативы на федеральном уровне станет важным шагом к обеспечению здоровья детей по всей стране, — отметил Гусев в беседе с ТАСС.
Помимо этого, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил россиянам обсудить вопрос об отмене домашнего задания в школах. Он подчеркнул, что из-за появления искусственного интеллекта и возможности искать готовые ответы к заданиям в Сети выполнение домашней работы часто превращается в пустую трату времени.