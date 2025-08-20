Чиновники объяснили скопления силовиков и экстренных служб около ТЦ в Ростове

Скопление силовиков около ТЦ и стадиона «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону связаны с плановыми антитеррористическими учениями. Об этом в своем телеграм-канале пояснил глава города Александр Скрябин.
— Учения не повлияют на функционирование государственных и коммерческих организаций, жизнедеятельность населения. Прошу соблюдать спокойствие и не поддаваться на возможные провокации в виде фейковых сообщений в соцсетях, — написал Александр Скрябин.
Напомним, 19 августа масштабную тренировку организовали в Ростове-на-Дону (большое количество правоохранителей видели в центре города и около ТЦ «МегаМаг»), а также в Аксайском районе. 20 августа власти предупредили, что тренировка с участием служб экстренного реагирования должна пройти на парковке вблизи около стадиона «Ростов Арена».
Напомним, телефон служб экстренного реагирования — «112».
Подпишись на нас в Telegram.