Чиновники объяснили скопления силовиков и экстренных служб около ТЦ в Ростове

Напомним, 19 августа масштабную тренировку организовали в Ростове-на-Дону (большое количество правоохранителей видели в центре города и около ТЦ «МегаМаг»), а также в Аксайском районе. 20 августа власти предупредили, что тренировка с участием служб экстренного реагирования должна пройти на парковке вблизи около стадиона «Ростов Арена».