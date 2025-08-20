Житель Прикамья осужден за причинение смерти по неосторожности

Следствие и суд установили, что собственник частного жилого дома в селе Медянка Ординского муниципального округа использовал в нарушение требований законодательства металлическую печь кустарного производства в системе отопления дома. 11 октября 2024 года фигурант оставил печь без присмотра, допустив таким образом ее перегрев и разрушение. Когда печь разрушилась, вода попала на находившегося в помещении 71-летнего мужчину. Он скончался от ожогов в медицинском учреждении.