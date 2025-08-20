Ричмонд
Житель Прикамья осужден за причинение смерти по неосторожности

Суд в Суксуне вынес обвинительный приговор 63-летнему местному жителю.

Суд в Суксуне вынес обвинительный приговор 63-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что собственник частного жилого дома в селе Медянка Ординского муниципального округа использовал в нарушение требований законодательства металлическую печь кустарного производства в системе отопления дома. 11 октября 2024 года фигурант оставил печь без присмотра, допустив таким образом ее перегрев и разрушение. Когда печь разрушилась, вода попала на находившегося в помещении 71-летнего мужчину. Он скончался от ожогов в медицинском учреждении.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ.