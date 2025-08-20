Shot: Певица Рита Дакота скрывает, что получила российское гражданство

Так, Дакота получила российский паспорт 22 декабря 2022 года. В июле 2023 года, после заключения брака, она переоформила документы и взяла фамилию Белогай. Соответствующие изменения были внесены и в ее ИП, зарегистрированное в феврале 2022-го.