Историческую церковь весом 672 тонны начали передвигать на 5 километров

После восьми лет планирования, затрат более чем на 500 миллионов крон (39 миллионов фунтов стерлингов) и утреннего благословения церковь на севере Швеции во вторник начала медленное 5-километровое путешествие, чтобы освободить место для расширения крупнейшей подземной шахты в Европе.
Открытая в 1912 году 672-тонная шведская лютеранская церковь Kiruna Kyrka будет медленно доставлена в свое новое пристанище в течение двух дней со скоростью полкилометра в час, пишет The Guardian.
В ходе масштабной, рассчитанной на несколько десятилетий операции весь арктический город перемещается в другое место, поскольку железорудный рудник, эксплуатируемый государственной горнодобывающей компанией LKAB, проседает под землей, угрожая поглотить населенный пункт.
Ожидается, что более 10 000 человек, включая шведского короля Карла XVI Густава, выстроятся вдоль улиц, которые были расширены специально для размещения церкви, чтобы увидеть переезд красного деревянного здания.
В минувшие выходные эта операция была успешно опробована на 30-метровом участке.
Вдоль маршрута установлены десятки камер, чтобы люди по всей Швеции и по всему миру могли наблюдать за тем, что вещательная компания SVT анонсировала как"Den stora kyrkflytten«(“большой церковный переезд”).
Церковь, спроектированная Густавом Викманом, считается одним из самых любимых старинных зданий Швеции. Она известна своей архитектурой, напоминающей лавву (саамскую хижину).
В среду состоится церковная служба и мероприятие, посвященное приготовлению кофе, в попытке побить мировой рекорд по употреблению кофе в церкви. Также будут организованы музыкальные развлечения, в том числе концерт с участием певицы Каролы.
Ожидается, что церковь вновь откроется на своем новом месте в конце следующего года, но ожидается, что полный переезд города будет завершен не ранее 2035 года, отмечает The Guardian.
Церковь является одним из 23 культурных зданий, которые были перенесены в ходе того, что компания LKAB назвала «уникальным событием в мировой истории». Оператор шахты предоставил жителям возможность либо выплатить финансовую компенсацию пострадавшим в результате переноса города, либо восстановить дома или сооружения.
Происходящее вызвало критику, в том числе со стороны общины саами, которые опасаются, что раздробленность земель затруднит разведение оленей и поставит под угрозу культуру и образ жизни коренных жителей города.
Карин Ниия, владелица оленеводческого хозяйства и член правления саамской деревни Габна Самеби, которая имеет свои круглогодичные угодья в муниципалитете Кируна, сказала, что перенос церкви стал «большим шоу», призванным отвлечь внимание от разрушения города и культуры его коренных жителей.
По ее словам, церковь была всего лишь «одной из небольших частей Кируны», которую решили сохранить. Она обвиняет компанию в «захвате земель», необходимых для пастбищной территории, чтобы поддерживать культуру саами.
«Мне кажется довольно трудным наблюдать за передвижением церкви, когда я хорошо осведомлена о последствиях, которые горнодобывающая деятельность оказывает на все вокруг: биоразнообразие, воздух, загрязнение воды, северных оленей и дикую природу в целом», — сказала она.
Стефан Хямяляйнен, старший вице-президент по городскому развитию LKAB, отмечает: «Переезд церкви Кируна необходим для того, чтобы она вообще продолжала существовать. LKAB перенесла огромное количество зданий в рамках продолжающейся городской реконструкции, планирование которой началось более 20 лет назад. Мы обязаны компенсировать ущерб, причиненный шахтой. Точно так же мы ищем конструктивные решения, когда добыча полезных ископаемых влияет на оленеводство, поскольку оно является важной частью саамского общества и культуры».
Ранее компания отказывалась называть стоимость переезда, но во вторник исполнительный директор Ян Мострем заявил, что это обошлось более чем в полмиллиарда крон. Он настаивает на том, что это того стоило.
Церковный алтарь, пейзаж в пастельных тонах кисти покойного принца Евгения Шведского и орган, состоящий из более чем 2000 труб, были тщательно упакованы для путешествия, а земля вокруг прежнего места расположения церкви была разрыта, чтобы под нее можно было подложить балки.
Колокольня, которая представляет собой отдельное сооружение, будет перенесена на следующей неделе.