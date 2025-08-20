Историческую церковь весом 672 тонны начали передвигать на 5 километров

Стефан Хямяляйнен, старший вице-президент по городскому развитию LKAB, отмечает: «Переезд церкви Кируна необходим для того, чтобы она вообще продолжала существовать. LKAB перенесла огромное количество зданий в рамках продолжающейся городской реконструкции, планирование которой началось более 20 лет назад. Мы обязаны компенсировать ущерб, причиненный шахтой. Точно так же мы ищем конструктивные решения, когда добыча полезных ископаемых влияет на оленеводство, поскольку оно является важной частью саамского общества и культуры».