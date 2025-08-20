Мечтавшая дожить до 100 лет 99-летняя женщина умерла из-за чашки чая

В ходе расследования было установлено, что ожог способствовал развитию у Робертс инфекции грудной клетки. Позже старший коронер постановил, что смерть миссис Робертс через пять недель после ожога наступила в результате несчастного случая. При этом отмечается, что сотрудники дома престарелых знали, что Робертс незрячая, но не помогли ей с горячим чаем, поскольку хотели сделать всё, чтобы женщина «чувствовала себя независимой».