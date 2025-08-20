Мечтавшая дожить до 100 лет 99-летняя женщина умерла из-за чашки чая

99-летняя женщина, которая «хотела дожить до 100 лет», умерла из-за чашки чая, которую она пила, как показало расследование. Об этом пишет издание Mirror.
В статье указывается, что Маргарет Элунед Робертс «хотела дожить до 100 лет». Но получила ожоги, когда случайно пролила на себя горячий чёрный чай. Все случилось в доме престарелых в Англси, где она жила.
В ходе расследования было установлено, что ожог способствовал развитию у Робертс инфекции грудной клетки. Позже старший коронер постановил, что смерть миссис Робертс через пять недель после ожога наступила в результате несчастного случая. При этом отмечается, что сотрудники дома престарелых знали, что Робертс незрячая, но не помогли ей с горячим чаем, поскольку хотели сделать всё, чтобы женщина «чувствовала себя независимой».
Ранее KP.RU сообщил, что женщина скончалась от операции, которую не нужно было делать. Врач лишь сделал рекомендацию, но пациентка приняла ее как обязательное условие и настояла на хирургическом вмешательстве.