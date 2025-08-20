Анализы на удачу: власти пообещали навести порядок в системе медицинских анализов

Вопрос качества анализов — это не только вопрос доверия к медицине, но и вопрос жизни и здоровья миллионов людей. Остаётся надеяться, что обещания властей на этот раз не окажутся пустым звуком, а реформа лабораторной службы действительно приведёт к результату, который пациенты почувствуют на себе. И не через десятилетие, а гораздо раньше.