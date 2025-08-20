Ричмонд
Анализы на удачу: власти пообещали навести порядок в системе медицинских анализов

Vaib.uz (Узбекистан. 20 августа). Проблема качества медицинских анализов в Узбекистане давно стала притчей во языцех — о ней знают и пациенты, и врачи, и, кажется, уже все чиновники. Сегодня любой человек может сдать анализы в трёх разных лабораториях и получить три совершенно разных результата. Причём за последние годы в стране появилось множество частных лабораторий, но обещанного «скачка качества» так и не произошло.

Источник: Vaib.Uz

Вчера вопрос лабораторной диагностики обсуждался на совещании у президента. Как признали власти, доверие населения к результатам государственных лабораторий остаётся катастрофически низким. Лабораторная служба откровенно слаба: по стране — 1500 лабораторий на 2800 поликлиник, при этом оборудование во многих местах устарело, а отдельные анализы до сих пор делают вручную.

Теперь предложено глобальное решение: до 2030 года создать 198 централизованных лабораторий, ввести внутренний и внешний контроль качества, цифровизировать все процессы и даже увеличить количество бесплатных исследований. Иными словами, лабораторий станет меньше, зато их качество, по задумке чиновников, должно вырасти.

Властям также стоит обратить внимание на качество работы частных лабораторий, которые в последние годы буквально заполонили рынок. Несмотря на высокую стоимость услуг и громкие рекламные обещания, контроль качества их работы зачастую оставляет желать лучшего. Никто толком не знает, насколько современные методы применяются, как осуществляется контроль, и почему результаты анализов в одной лаборатории могут быть «чистыми», а в другой — показывать тревожную картину.

Вопрос качества анализов — это не только вопрос доверия к медицине, но и вопрос жизни и здоровья миллионов людей. Остаётся надеяться, что обещания властей на этот раз не окажутся пустым звуком, а реформа лабораторной службы действительно приведёт к результату, который пациенты почувствуют на себе. И не через десятилетие, а гораздо раньше.