Неизвестный объект упал и взорвался в Польше

Представитель правительства Польши Адам Шлапка подтвердил падение неизвестного объекта в Люблинском воеводстве.

Неопознанный объект упал и взорвался на территории Польши в Люблинском воеводстве. Инцидент произошел ночью в городе Осины Луковского повята. Полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки, передает Wiadomosci.

В результате взрыва в нескольких жилых домах были повреждены оконные стекла. Представитель польского правительства Адам Шлапка подтвердил, что компетентные службы уже начали расследование инцидента. При этом он отметил, что не располагает подробной информацией о происшествии.

Затем оперативное командование ВС Польши заявило, что после предварительного анализа, не зафиксировало нарушений воздушного пространства со стороны Украины и Белоруссии. Предположительно, объектом детонации могла стать часть старого двигателя с пропеллером, добавили там.

Прежде сообщалось, что в японском городе Саппоро префектуры Хоккайдо произошел взрыв автомобиля. В результате, два человека пострадали, их доставили в медицинское учреждение с различными травмами.