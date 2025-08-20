Неизвестный объект упал и взорвался в Польше

Неопознанный объект упал и взорвался на территории Польши в Люблинском воеводстве. Инцидент произошел ночью в городе Осины Луковского повята. Полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки, передает Wiadomosci.
В результате взрыва в нескольких жилых домах были повреждены оконные стекла. Представитель польского правительства Адам Шлапка подтвердил, что компетентные службы уже начали расследование инцидента. При этом он отметил, что не располагает подробной информацией о происшествии.
Затем оперативное командование ВС Польши заявило, что после предварительного анализа, не зафиксировало нарушений воздушного пространства со стороны Украины и Белоруссии. Предположительно, объектом детонации могла стать часть старого двигателя с пропеллером, добавили там.
Прежде сообщалось, что в японском городе Саппоро префектуры Хоккайдо произошел взрыв автомобиля. В результате, два человека пострадали, их доставили в медицинское учреждение с различными травмами.