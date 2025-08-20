Ричмонд
Новый завод в ОЭЗ «Липецк» будет выпускать отечественные аналоги высоковольтного оборудования

Объем инвестиций превышает 3,5 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

На территории особой экономической зоны «Липецк» началось строительство «Липецкого завода высоковольтного оборудования». Церемония закладки первого камня состоялась с участием губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и руководства «Национальной энергетической компании» (НЭК). Реализация проекта стала возможной благодаря соглашению, подписанному сторонами в рамках ПМЭФ-2025. Общий объем инвестиций в создание предприятия превышает 3,5 миллиарда рублей, планируется создать 200 новых рабочих мест.

«На предприятии будут выпускать уникальную для России продукцию — комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на классы напряжений от 110 до 500 киловатт. Это специальное оборудование, в котором происходит управление электричеством и его распределение на подстанциях и в энергосистемах. В нём вместо воздуха для изоляции используется специальный газ, поэтому оно компактное, безопасное и надёжное. Раньше их преимущественно импортировали, а теперь будем производить у нас», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Производственная структура завода будет включать две основные линии — производственную и сборочную, а также современную высоковольтную испытательную лабораторию. Особое внимание будет уделено подготовке кадров: компания намерена активно сотрудничать с колледжами и техникумами региона, ввести программу стипендий и организовать стажировки на производстве.

«Мы уверены, что запуск завода “ЛЗВО” станет значимым этапом в нашей работе по обеспечению технологической независимости и промышленного суверенитета России. Наша цель — предложить рынку отечественное высокотехнологичное оборудование, которое будет соответствовать высоким стандартам. Это важный шаг для энергетической отрасли страны, и мы рады начать его именно здесь, в Липецкой области», — отметил Дмитрий Филатов, председатель совета директоров, советник генерального директора НЭК.

Реализация проекта позволит обеспечить российскую энергетическую отрасль современным оборудованием, ранее закупавшимся за рубежом, и внесет вклад в укрепление технологического суверенитета страны.