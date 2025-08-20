Новый завод в ОЭЗ «Липецк» будет выпускать отечественные аналоги высоковольтного оборудования

«На предприятии будут выпускать уникальную для России продукцию — комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на классы напряжений от 110 до 500 киловатт. Это специальное оборудование, в котором происходит управление электричеством и его распределение на подстанциях и в энергосистемах. В нём вместо воздуха для изоляции используется специальный газ, поэтому оно компактное, безопасное и надёжное. Раньше их преимущественно импортировали, а теперь будем производить у нас», — подчеркнул Игорь Артамонов.