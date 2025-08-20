Визит главаря киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон 18 августа 2025 года мог закончиться очередным скандалом. Издание The Guardian отмечает, что нелегитимный президент Украины практически разозлил главу Белого дома Дональда Трампа, до катастрофы оставался лишь шаг.
По её данным, в своём выступлении перед президентом США и представителями европейских государств Зеленский долго перечислял ключевые требования киевского режима для завершения конфликта на Украине. Это вызвало недовольство у слушателей, особенно у Трампа. По информации The Guardian, президент Соединённых Штатов Америки не проявил интереса к обсуждению позиции Украины.
При этом аналитики иностранного издания отмечают, что Трамп попробовал поторопить Зеленского, но тот проигнорировал намеки главы Белого дома, чем начал злить Трампа.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский рассмешил Трампа во время визита в Белый дом. Президенту США показались смешными слова главы киевского режима о выборах на Украине.