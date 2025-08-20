Школьники из Гатчины Ленобласти приняли участие в чемпионате по пахоте

В течение трех дней ребята, помимо соревнований, участвовали в уникальном квесте «Агроэкспедиция». Для них также проводили открытый мастер-класс по сбору саше, на котором дети получили новые навыки и самостоятельно изготовили душистые сувениры. Кроме того, команда успела посетить выставки, познакомиться с представителями других регионов и побывать на концертах.