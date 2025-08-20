Ричмонд
Школьники из Гатчины Ленобласти приняли участие в чемпионате по пахоте

Ребята также участвовали в уникальном квесте «Агроэкспедиция».

Источник: Национальные проекты России

Участниками XII Открытого чемпионата России по пахоте стали ученики агрокласса из Гатчинского округа Ленинградской области. Они обучаются в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в агентстве по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса региона.

В течение трех дней ребята, помимо соревнований, участвовали в уникальном квесте «Агроэкспедиция». Для них также проводили открытый мастер-класс по сбору саше, на котором дети получили новые навыки и самостоятельно изготовили душистые сувениры. Кроме того, команда успела посетить выставки, познакомиться с представителями других регионов и побывать на концертах.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

 — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.