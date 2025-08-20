Жители Красноярска пожаловались на нашествие летучих мышей

Жители Красноярска жалуются на летучих мышей. Об этом пишет Telegram-канал «Борус. Люди».
По информации издания, нашествие крылатых заметили в Октябрьском районе Красноярска.
В комментариях пишут, что на днях летучая мышь залетала в квартиру в районе четвертого моста, но ее задавил кот. Хозяев в этот момент дома не было.
Летучих мышей видели в центре города. «Тоже залетела ночью, кот поймал, мышь орала, как ультразвук, погибла», — пишет пользователь.
В Железногорске были встречи с летучими мышами. «У нас в Железногорске залетела в квартиру ночью. Кот поймал, принёс нам под одеяло. Суматоха была…» — пишет читательница Telegram-канала.
Некоторые читатели опубликовали фотографии с летучими мышами. Так, одна из них приземлилась на окно — судя по всему, зацепилась за москитную сетку.
Еще одну летучую мышь упаковали в прозрачный контейнер. «У нас тоже залетела на прошлой неделе. Обнаружили ее только на следующий день к вечеру, когда она от громкой музыки проснулась и выползла с детских игрушек и орала», — написала читательница Telegram-канала.
Некоторые красноярцы предполагают, что нашествие летучих мышей связано с большим количеством влаги. Вода могла затопить их норы, из-за чего они вынуждены искать новое жилье.
Отметим, что летучие мыши могут переносить опасные заболевания. Пандемия коронавируса началась с летучих мышей в Китае. Особенно опасны укусы летучих мышей.