Приставы ловят должников теперь и в аэропорту Сочи

14 пассажиров не смогли бы улететь из-за долгов.

Источник: пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю

Совместное рейдовое мероприятие прошло в международном аэропорту Сочи имени В. И. Севастьянова. Сотрудники Адлерского районного отделения судебных приставов и Линейного управления МВД России провели проверку пассажиров, готовящихся к вылету за границу, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Целью операции стало выявление граждан, имеющих неисполненные финансовые обязательства и открытые исполнительные производства. Наличие таких задолженностей является законным основанием для временного ограничения на выезд за пределы Российской Федерации.

В ходе проведения контрольных мероприятий было проверено более 45 пассажиров. По результатам рейда правоохранители выявили 14 лиц, имевших неисполненные долговые обязательства. Благодаря оперативным действиям приставов все обнаруженные нарушения были устранены в режиме реального времени.

Граждане, собиравшиеся вылететь за рубеж, незамедлительно погасили все имеющиеся задолженности. Общая сумма взысканных в ходе рейда денежных средств превысила 600 тысяч рублей. Данная акция наглядно продемонстрировала эффективность работы судебных приставов по обеспечению исполнения судебных решений.

Напомним, ранее в Краснодаре в ходе специального рейда судебные приставы совместно с ГИБДД проверили автомобилистов на трех постах ДПС, используя мобильный комплекс «Дорожный пристав». Технология автоматически выявляла машины, чьи владельцы имеют неоплаченные долги.