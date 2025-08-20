Приставы ловят должников теперь и в аэропорту Сочи

Совместное рейдовое мероприятие прошло в международном аэропорту Сочи имени В. И. Севастьянова. Сотрудники Адлерского районного отделения судебных приставов и Линейного управления МВД России провели проверку пассажиров, готовящихся к вылету за границу, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Краснодарскому краю.