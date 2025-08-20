РФ и США запустят информационную систему по языкам и культуре народов Арктики

ЯКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Команда ученых из университетов России и США запустит интегрированную информационную систему, которая будет объединять данные по языкам, культуре и генетике народов Арктики. Об этом сообщила журналистам доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник международной научно-исследовательской лаборатории «Лингвистическая экология» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Нинель Малышева.
Научный проект «Языки и культура народов Севера и Арктики РФ» поддержан грантом Российского научного фонда (РНФ). Целью проекта является описание этноязыковой ситуации на территории Якутии и Чукотки.
«Новый проект нацелен на доказательное описание современного состояния и генезиса этноязыковой ситуации на территории Севера и Арктики Российской Федерации. И мы считаем, что основным результатом проекта станет интегрированная информационная система, которая будет объединять данные по языкам, культуре, генетике. На основе методов машинного обучения мы сможем в последующем разрабатывать в том числе образовательные платформы для того, чтобы наше будущее поколение смогло знать языки коренных народов Арктики», — сказала Малышева.
Руководителем проекта является профессор Университета Чикаго (США) Ленора Гренобль, ведущий международный эксперт в области языковых контактов, языкового сдвига и возрождения исчезающих языков. Она более 40 лет занимается вопросами сохранения, развития и возрождения языков народов мировой Арктики.
По мнению профессора, территория Якутии является уникальным местом для проведения лингвистических исследований из-за сложившегося в регионе многоязычия. «У вас сохраняются не только языки, но и очень интересные языковые практики. Многие говорят не только на двух, но и трех языках», — говорит Гренобль.
В рамках проекта изучаются эвенский, эвенкийский, долганский, юкагирский, чукотский, якутский и русский языки, на которых говорят в Якутии и на Чукотке.
С мнением коллеги согласен профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, член-корреспондент РАН Николай Вахтин. «Это междисциплинарный проект, и в нем есть социолингвистическая часть. Это не единственная, но важная часть этого проекта. Исследования этого типа очень важны и для Севера, и для Арктики, и для Якутии, в частности. И это не только языки коренного малочисленного населения, это, конечно, еще и якутский, русский и другие языки, которые сейчас бытуют на территории Якутии», — отметил он.
«[Якутск] — очень интересный город в лингвистическом смысле, это редкая и очень интересная ситуация для лингвистов. Мы обсуждали нашу будущую работу и пришли к такому выводу, что [местные жители] ходят по лингвистическому золоту, может быть, сами того не замечая. Свою задачу я вижу в том, чтобы помочь молодым сотрудникам этого прекрасного проекта и сотрудникам лаборатории увидеть то золото, по которому они ходят», — добавил профессор.
Изучение этногенетических связей и использование ИИ.
Одной из целей проекта является описание этногенетических связей. «Для достижения этой цели мы привлекли специалистов в области популяционной генетики под руководством доктора биологических наук, руководителя лаборатории Северо-Восточного федерального университета Сарданы Федоровой. Для рассмотрения современного состояния языка, происхождения и истории любого языка, прежде всего, мы должны обращать внимание на происхождение и на этногенетическую составляющую носителя того или иного языка», — отметила Малышева.
В рамках проекта «Сохранение языкового и культурного многообразия и устойчивое развитие Арктики и Субарктики Российской Федерации», завершенного в 2023 году, состоялось более 50 научных экспедиций. Этот материал требует цифрового описания для создания национальных языковых корпусов, не только письменных, но и устных.
Как отметила кандидат физико-математических наук Уйгулана Калачикова, специалисты будут использовать искусственный интеллект для распознавания речи на языках народов Севера. «Мы предлагаем с помощью искусственного интеллекта автоматически преобразовывать звук в текстовые данные, что позволит специалисту облегчить работу в виде экономии времени и ресурсов», — отметила она.
Еще одна задача — это моделирование и прогнозирование развития языков. «Мы хотим разработать прогнозные математические модели языкового сдвига, билингвизма и этнолингвистических трансформаций», — добавила Кулачикова.
Единую цифровую платформу смогут использовать не только исследователи, но и педагогические работники, школьники, носители языка.