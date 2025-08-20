РФ и США запустят информационную систему по языкам и культуре народов Арктики

С мнением коллеги согласен профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, член-корреспондент РАН Николай Вахтин. «Это междисциплинарный проект, и в нем есть социолингвистическая часть. Это не единственная, но важная часть этого проекта. Исследования этого типа очень важны и для Севера, и для Арктики, и для Якутии, в частности. И это не только языки коренного малочисленного населения, это, конечно, еще и якутский, русский и другие языки, которые сейчас бытуют на территории Якутии», — отметил он.