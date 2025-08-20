Куренков и Паслер открыли депо для защиты от пожара 5 тыс. жителей Екатеринбурга

Денис Паслер добавил, что власти ежегодно создают депо, аналогичные пожарной части в Шабровском. «Еще четыре объекта у нас находятся в строительстве. Мы ежегодно по 10 единиц техники, а то и больше, покупаем. Это направлено на то, чтобы создать условия для коллективов, которые обеспечивают пожарную безопасность», — сказал врио губернатора.
В Свердловской области с 19 апреля действовал противопожарный режим, который запрещал разводить костры и использовать открытый огонь, однако 4 июля был отменен. Господин Паслер тогда пояснил, что благодаря ограничениям и погоде в регионе произошло очень мало природных пожаров в самый опасный период лета. «Ответственно отнеслись к ограничениям жители: случаев разведения костров и сжигания мусора стало значительно меньше по сравнению с предыдущими годами», — пояснил врио губернатора.