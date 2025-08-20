В Новосибирске устанавливают обстоятельства ДТП, где столкнулись шесть авто

41-летний водитель «Исудзу» протаранил пять иномарок в районе улицы Демакова. По предварительным данным, 20 августа в 12:30 возле одного из домов на улице Демакова водитель грузового автомобиля «Isuzu» 1884 года рождения, двигаясь задним ходом, допустил столкновение с пятью припаркованными транспортными средствами. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции из полка ДПС УМВД России по городу Новосибирску. В ходе проверки было установлено, что водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения. Информации об обращении за медицинской помощью в результате данного инцидента на данный момент не поступало.