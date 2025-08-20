Ричмонд
В Казахстане ожидается похолодание и сильные ливни

С 21 по 23 августа большинство регионов Казахстана окажутся под влиянием северо-западного циклона — страну ждёт похолодание, дожди и даже град, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Источник: Baigenews

На севере страны ночная температура снизится до +8…+15 °C, дневная — до +20…+25 °C. В центральных областях будет прохладнее: ночью +9…+18, днём — от +18 до +30. Восточные регионы также ощутят спад температуры — ночью +7…+18, днём +19…+27.

Юг Казахстана хоть и останется тёплым, но тоже не избежит прохлады: ночью +10…+22, днём +27…+35 °C, а в юго-восточной части — от +20 до +32 градусов.

Контраст на фоне остальной страны создаёт запад Казахстана — там, наоборот, ожидается потепление: ночью +15…+23, днём до +37 градусов. На северо-западе будет чуть прохладнее — до +16 ночью и до +33 днём.

Поскольку северо-западный циклон сохранит влияние на большую часть страны, ожидаются дожди с грозами, на севере — сильные, с возможным градом. К концу периода на запад республики сместится отрог антициклона, который принесёт прекращение дождей.

отметили в «Казгидромете»

Жителям северных и центральных регионов рекомендуется быть осторожными, особенно в случае усиления осадков и града.