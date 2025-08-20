В Новосибирской области изъяли почти две тонны некачественного молока

За шесть месяцев 2025 года специалисты Роспотребнадзора провели 167 проверок производителей и продавцов молочной продукции в Новосибирской области. Обследованы были почти двести объектов, сообщили в ведомстве.
По итогам проверок исследовали 1789 проб молока и молочной продукции. Большинство из них соответствовало требованиям безопасности, однако были выявлены единичные нарушения по микробиологическим и физико-химическим показателям.
— С целью недопущения попадания на потребительский рынок недоброкачественной молочной продукции забраковано и изъято из обращения 9 партий молока и молочной продукции общим объемом 1948 кг, — отметили в Роспотребнадзоре Новосибирской области.