Учебники и питание: в мэрии Омска рассказали о готовности к 1 сентября 2025 года

Как пояснила первый заместитель директора департамента образования администрации города Омска Лариса Жукова, со стороны городских властей проведена большая работа для организации процесса получения знаний.
Так, уже заключены контракты на питание. Льготы мэрия Омска сохранила, а цены удержала.
"Бесплатным питанием у нас обеспечиваются школьники с 1-го по 4-й класс. Все 53 тысячи учеников этой категории обеспечены бюджетом. Это порядка 90 рублей на человека в день. Учащиеся с 5-го по 11-й класс питаются на платной основе, средняя стоимость — от 110 до 140 рублей. Цена зависит от выбора, так как это могут быть завтраки и/или обеды. В каждой школе с учетом выбора все индивидуально. Охват питанием школьников с 5-го по 11-й класс составляет примерно 70%. Это в принципе нормальный охват питания, потому что здесь могут быть какие-то свои нюансы и у родителей, и у детей. Поэтому всех, кто хочет питаться, мы обеспечиваем питанием.
Конечно же, мы говорим о бесплатном питании. Помимо обучающихся 1−4-х классов, дополнительно его получают дети с ограниченной возможностью здоровья. Детей с ОВЗ у нас больше тысячи человек. Бесплатное питание предусмотрено для детей из семей участников специальной военной операции. Таких — около полутора тысяч человек. Кроме того, родители, у которых дети-инвалиды, имеют право на компенсационную выплату на питание. Ребятишек, которым мы выплачиваем компенсацию, насчитывается более тысячи. Также стоит отметить, что с января этого года у нас был увеличен размер дотации на школьное питание детям из семей, относящихся к льготной категории — дети из многодетных семей и дети, оставшиеся без попечения родителей. Их у нас — около 10 тысяч человек", — подчеркнула Жукова.
Закрыт вопрос и с образовательным инвентарем.
"За счет бюджета происходит закупка учебников для пополнения учебного фонда городских школ. В этом году мы закупили новые учебники по истории для 5−7-х классов. В прошлом году — для 10−11-х.
Пополняется и обновляется список и по таким предметам, как алгебра, информатика, химия, физика. Помимо этого, для первоклашек приобретены рабочие тетради по математике и прописи, тетради по иностранному языку (1-й год обучения) для учащихся 2-х классов. В настоящее время учебники и рабочие тетради поставлены в учреждения в полном объеме, так сказать, на все 100%", — добавила Жукова.
Отметим, 1 сентября 2025 года свои двери распахнет 151 образовательное учреждение, включая 88-ю школу, куда уже идет набор. За парты сядут 137 тысяч школьников, из них 11 399 — первоклассники.