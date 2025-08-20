Учебники и питание: в мэрии Омска рассказали о готовности к 1 сентября 2025 года

Конечно же, мы говорим о бесплатном питании. Помимо обучающихся 1−4-х классов, дополнительно его получают дети с ограниченной возможностью здоровья. Детей с ОВЗ у нас больше тысячи человек. Бесплатное питание предусмотрено для детей из семей участников специальной военной операции. Таких — около полутора тысяч человек. Кроме того, родители, у которых дети-инвалиды, имеют право на компенсационную выплату на питание. Ребятишек, которым мы выплачиваем компенсацию, насчитывается более тысячи. Также стоит отметить, что с января этого года у нас был увеличен размер дотации на школьное питание детям из семей, относящихся к льготной категории — дети из многодетных семей и дети, оставшиеся без попечения родителей. Их у нас — около 10 тысяч человек", — подчеркнула Жукова.