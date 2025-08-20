Ричмонд
Множество нарушений нашли в детском лагере «Лето» под Новосибирском

С 19 августа детский оздоровительный лагерь «Лето» в Искитимском районе подвергся комплексной проверке прокуратуры, социального департамента мэрии и аппарата детского омбудсмена. О промежуточных результатах этих мероприятий 20 августа Сиб.фм рассказала уполномоченный по правам детей в НСО Надежда Болтенко.

«Нарушений выявили достаточно много на межведомственной комиссии прокуратуры, мэрии, нашего аппарата. Те факты, которые мы обнаружили, являются попросту недопустимыми. Я считаю, что неважно, в чьей собственности лагерь и прочие переменные. Главное, чтобы дети находились в безопасности и оздоравливались, а не наоборот», — сказала Болтенко.

Сегодня ситуацию в «Лето» будут разбирать в мэрии вместе с заместителем градоначальника Валерием Шварцкоппом. Прокурорская проверка на момент публикации не завершена.

О том, что дети и сотрудники лагеря жили в скотских условиях, Сиб.фм рассказала одна из вожатых.

Сегодня мы сообщили о том, что 12-летняя девочка едва не погибла в другом искитимском лагере «Завьяловский», почти сутки добиваясь помощи медиков при острой боли в животе.