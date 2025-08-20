Ричмонд
Жителей Красноярского края предупредили о затоплениях

Людей просят подготовить «тревожные чемоданчики».

Источник: Krasnoyarskmedia

С 21 по 23 августа в южных районах Красноярского края возможны повышения уровней воды на реках, выход воды на пойму и затопления пониженных участков местности, информирует ГУ МЧС России по региону. Также есть вероятность разлива малых рек и ручьёв.

Жителей просят перенести ценные вещи на верхние этажи. Также необходимо подготовить «тревожный чемоданчик» с документами, деньгами, лекарствами, тёплыми вещами, едой и водой.

Помимо этого, важно уплотнить притворы дверей, очистить от мусора водосбросные канавы и закрыть вентиляционные отверстия в подвалах.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112.