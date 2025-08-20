По ряду улиц в Казани 23 августа частично ограничат движения транспорта

Так, с 8:00 до 18:00 23 августа ограничения введут на следующих участках дороги:
ул. Чистопольская, на участке от ул. Абдуллы Бичурина до пр. Ямашева, при движении от ул. Абдуллы Бичурина (за исключением съезда на ул. Ф. Амирхана в направлении ул. С. Хакима);
ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольской (в обоих направлениях);
пр. Ямашева, на участке от ул. Адоратского до Сибирского тракта (в обоих направлениях);
ул. Академика Арбузова, на участке от ул. Журналистов до пр. Ямашева, при движении от ул. Журналистов;
ул. Чистопольская, на участке от пр. Ямашева до ул. Адоратского, при движении от пр. Ямашева;
по дублеру ул. Гаврилова, на участке от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольской.
Ранее сообщалось, в преддверии Дня города и республики в Казани частично ограничат движение транспорта. Ограничение коснется ряда улиц.