Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По ряду улиц в Казани 23 августа частично ограничат движения транспорта

Это связано с проведением Чемпионата России по футболу.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В связи с проведением матча Чемпионата России по футболу между командами «Рубин» и «Спартак» в Казани частично ограничат движения транспорта.

Так, с 8:00 до 18:00 23 августа ограничения введут на следующих участках дороги:

ул. Чистопольская, на участке от ул. Абдуллы Бичурина до пр. Ямашева, при движении от ул. Абдуллы Бичурина (за исключением съезда на ул. Ф. Амирхана в направлении ул. С. Хакима);

ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольской (в обоих направлениях);

пр. Ямашева, на участке от ул. Адоратского до Сибирского тракта (в обоих направлениях);

ул. Академика Арбузова, на участке от ул. Журналистов до пр. Ямашева, при движении от ул. Журналистов;

ул. Чистопольская, на участке от пр. Ямашева до ул. Адоратского, при движении от пр. Ямашева;

по дублеру ул. Гаврилова, на участке от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольской.

Ранее сообщалось, в преддверии Дня города и республики в Казани частично ограничат движение транспорта. Ограничение коснется ряда улиц.