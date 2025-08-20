Во всей Омской области планируют ввести режим ЧС

В Омске на заседании облштаба по проведению уборочной кампании обсудили текущие проблемы. Вечером 19 августа губернатор Виталий Хоценко рассказал, что перед аграриями поставлена важная задача — собрать и сохранить весь урожай. Принято решение распространить действие режима ЧС на всю территорию региона. Причина — сильное переувлажнение земли.
Средняя урожайность в области составила около 16,4 центнеров с га, обмолотили более 24 тысяч га. Работать приходится в сложных условиях из-за дождливой погоды. В целом, текущий год стал очередным испытанием для тружеников полей. Напомним, в семи муниципалитетах зафиксировали повышенный уровень влаги в почве. В Называевском и Саргатском районах уже действует режим чрезвычайной ситуации.
«В ближайшее время подпишу распоряжение ввести режим ЧС на всей территории региона. Это позволит нашим аграриям, которые застраховали посевы, получить положенные выплаты», — сообщил губернатор.
Главам районов и региональным минсельхозом было поручено тщательно контролировать ход полевые работы и оперативно решать возникающие проблемы.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в Таврическом районе зафиксировали подтопление 65 домов.