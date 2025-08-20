Во всей Омской области планируют ввести режим ЧС

Средняя урожайность в области составила около 16,4 центнеров с га, обмолотили более 24 тысяч га. Работать приходится в сложных условиях из-за дождливой погоды. В целом, текущий год стал очередным испытанием для тружеников полей. Напомним, в семи муниципалитетах зафиксировали повышенный уровень влаги в почве. В Называевском и Саргатском районах уже действует режим чрезвычайной ситуации.