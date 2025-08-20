Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом владелец Audi Q5 остался без колес из-за 1460 штрафов ГИБДД

Владелец премиального автомобиля остался без транспортного средства из-за большого долга.

Источник: УФСПП по Волгоградской области

Житель Ленинского района накопил задолженность по различным категориям исполнительных производств на сумму 3,5 млн рублей. В том числе он не оплатил 1460 штрафов ГИБДД.

Однако расплачиваться с долгами мужчина не спешил. Скрываясь от судебных приставов, он часто менял место жительства, а также не имел ни денег на банковском счету, ни зарегистрированной на него недвижимости.

В итоге, рассказали в УФСПП по Волгоградской области, автомобиль мужчины был объявлен в розыск. Иномарку удалось обнаружить в результате оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками ГИБДД, в Волгограде.

Машину уже изъяли и направили на спецстоянку. Она будет реализована на торгах.