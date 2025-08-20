Под Волгоградом владелец Audi Q5 остался без колес из-за 1460 штрафов ГИБДД

Житель Ленинского района накопил задолженность по различным категориям исполнительных производств на сумму 3,5 млн рублей. В том числе он не оплатил 1460 штрафов ГИБДД.
Однако расплачиваться с долгами мужчина не спешил. Скрываясь от судебных приставов, он часто менял место жительства, а также не имел ни денег на банковском счету, ни зарегистрированной на него недвижимости.
В итоге, рассказали в УФСПП по Волгоградской области, автомобиль мужчины был объявлен в розыск. Иномарку удалось обнаружить в результате оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками ГИБДД, в Волгограде.
Машину уже изъяли и направили на спецстоянку. Она будет реализована на торгах.