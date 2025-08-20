Ачинец вернул почти 158 тысяч рублей за навязанную в банке страховку

Житель Ачинска отсудил деньги у юридической службы, чьи услуги ему навязали в банке. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.
При оформлении кредита сотрудник финансовой организации убедил мужчину, что для одобрения заявки он обязан оплатить услугу «страхование жизни» за 100 тысяч рублей.
Однако оказалось, что этими деньгами он оплатил «Сертификат на круглосуточную квалифицированную поддержку» от ООО «Европейская юридическая служба». Об этом клиент узнал уже после погашения кредита, хотя в самой услуге не нуждался и никогда ей не пользовался.
Специалисты Роспотребнадзора по заявлению ачинца направили иск в суд. Там взыскали с «Европейской юридической службы» в пользу потребителя 157,5 тысяч рублей, в том числе стоимость сертификата, штраф и моральный вред.
Решение вступило в законную силу.