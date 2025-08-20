20 августа жители Ростова-на-Дону снова пожаловались на запах гари. На этот раз он начал чувствоваться на территории Левенцовки, очевидцы заметили дым. Предположительно, вспыхнула сухая трава. Официальный комментарий от МЧС пока не поступил.