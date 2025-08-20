20 августа жители Ростова-на-Дону снова пожаловались на запах гари. На этот раз он начал чувствоваться на территории Левенцовки, очевидцы заметили дым. Предположительно, вспыхнула сухая трава. Официальный комментарий от МЧС пока не поступил.
Напомним, вечером 18 августа жители донской столицы также отмечали запах гари в центре города, на Северном и Западном. Кроме этого, подобные сообщения в соцсетях поступали от батайчан.
Тогда же власти Ростова-на-Дону информировали об отсутствии каких-либо масштабных возгораний на территории города, но при этом подтвердили случаи возгорания сухой растительности за пределами города.