Полигон «Преображенка» будет закрыт 31 декабря 2025 года

Эксплуатация полигона твердых бытовых отходов «Преображенка» завершится 31 декабря 2025 года.

Такое решение принято по результатам проведенного анализа, включающего топографическую съемку и разработку проектной документации. Ресурс полигона исчерпан, сообщает регоператор «Экология».

Напомним, что оператором полигона выступает ГУП «Экология». После окончания эксплуатации полигона собственник обязан проводить контроль за состоянием места размещения отходов и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель.

АО «Экология» направит заявку в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования с целью исключения его из Государственного реестра объектов размещения отходов и территориальной схемы обращения с отходами Самарской области.