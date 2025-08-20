Полигон «Преображенка» будет закрыт 31 декабря 2025 года

Такое решение принято по результатам проведенного анализа, включающего топографическую съемку и разработку проектной документации. Ресурс полигона исчерпан, сообщает регоператор «Экология».
Напомним, что оператором полигона выступает ГУП «Экология». После окончания эксплуатации полигона собственник обязан проводить контроль за состоянием места размещения отходов и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель.
АО «Экология» направит заявку в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования с целью исключения его из Государственного реестра объектов размещения отходов и территориальной схемы обращения с отходами Самарской области.