В Тюмени пройдет фестиваль тактического урбанизма

Участникам предложат переосмыслить принципы благоустройства города.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль тактического урбанизма организует застройщик «Страна Девелопмент» в Тюмени в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.

Организаторы намерены вместе с жителями города переосмыслить принципы благоустройства дворов и общественных пространства в рамках уже готовых проектов застройщика. Участники смогут создать гармоничную среду, в которой будут в равной степени представлены интересы города и природы. Победителей выберут экспертная комиссия и сами жители путем открытого голосования. Авторы лучших предложений получат денежное вознаграждение и средства на реализацию своего проекта.

Принять участие в фестивале тактического урбанизма может любой архитектор или дизайнер, а также горожанин. Задача участников — предложить идею создания объекта, который станет точкой притяжения населения. С подробными условиями можно ознакомиться на сайте.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

 — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.