В Тюмени пройдет фестиваль тактического урбанизма

Организаторы намерены вместе с жителями города переосмыслить принципы благоустройства дворов и общественных пространства в рамках уже готовых проектов застройщика. Участники смогут создать гармоничную среду, в которой будут в равной степени представлены интересы города и природы. Победителей выберут экспертная комиссия и сами жители путем открытого голосования. Авторы лучших предложений получат денежное вознаграждение и средства на реализацию своего проекта.