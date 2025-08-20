Команда Ленобласти представит мини-робота на международных соревнованиях

Команда «Южный технопарк» из города Всеволожска Ленинградской области отправится на международные соревнования «Битва роботов» и представит там свою модель FSB (Fresh Scratch Blue). Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в комитете цифрового развития региона.
Первый этап состязаний пройдет 23 августа в Перми. В нем примут участие 16 команд с мини-роботами весом до 110 кг. За победу в спаррингах моделей весом до 1,5 кг поборются еще 12. В качестве орудий борьбы при этом будут использовать горизонтальные спиннеры.
В первом туре также примут участие команды из Белгородской, Воронежской, Московской, Свердловской, Тверской областей, Красноярского и Пермского краев, Москвы и Санкт-Петербурга и других регионов, а также гости из Индии, Ирана и Казахстана. Прямую трансляцию соревнований можно будет посмотреть в VK Видео.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.