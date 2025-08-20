Команда Ленобласти представит мини-робота на международных соревнованиях

Первый этап состязаний пройдет 23 августа в Перми. В нем примут участие 16 команд с мини-роботами весом до 110 кг. За победу в спаррингах моделей весом до 1,5 кг поборются еще 12. В качестве орудий борьбы при этом будут использовать горизонтальные спиннеры.