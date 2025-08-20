Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде автобусы с Водстроя на ГЭС будут ходить чаще

В Волгограде заключат новый контракт с перевозчиком 68-го маршрута.

Источник: администрация области

В Волгограде власти готовятся заключить новый контракт с перевозчиком, который займется пассажирскими перевозками на автобусном маршруте № 68. На обслуживание рейсов до конца 2026 года мэрия потратит более 9 миллионов рублей. Есть хорошая новость для пассажиров — автобусы из поселка ГЭС до Водстроя и обратно будут ходить чаще.

От конечной до конечной автобус проезжает через улицы Николая Отрады, пр. Ленина, Ополченскую, Шурухина, Шкирятова, Костюченко. Протяженность пути — 16 километров. Работать на маршруте № 68, согласно контракту, будут 3 больших и 7 маленьких автобусов, плюс у перевозчика должны быть резервные машины.

Автобусы будут делать в день 167 рейсов, работать на маршруте автобусы с должны с 5.30 утра до 00.10 ночи согласно расписанию, которое установила мэрия. Пассажиры смогут оплатить проезд транспортными и банковскими картами и наличкой.