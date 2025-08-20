В Волгограде автобусы с Водстроя на ГЭС будут ходить чаще

В Волгограде власти готовятся заключить новый контракт с перевозчиком, который займется пассажирскими перевозками на автобусном маршруте № 68. На обслуживание рейсов до конца 2026 года мэрия потратит более 9 миллионов рублей. Есть хорошая новость для пассажиров — автобусы из поселка ГЭС до Водстроя и обратно будут ходить чаще.