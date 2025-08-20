В Воронеже планируют ужесточить требования к перевозчикам

«В случае, если новые перевозчики уже готовы “заходить” раньше — есть четкое понимание, кто будет обеспечивать транспортную работу, нужно инициировать процедуру расторжения с теми, кто не исполняет контракты, не дожидаясь их окончания. Также проработайте с министерством промышленности и транспорта сроки поставки нового подвижного состава. Количество техники большое, должно быть четкое понимание, когда мы ее сможем получить», — сказал мэр.