В Воронеже планируют ужесточить требования к перевозчикам

Директор Единого оператора городских пассажирских перевозок (ЕОГПП) Никита Шипулин сообщил мэру Сергею Петрину, что осмотр подвижного состава на соответствие техническим требованиям продолжается. В единой базе данных числится более 1100 автобусов и 30 троллейбусов. В ходе мониторинга выявлено и исключено из базы 39 единиц, не соответствующих нормативам.
Работу перевозчиков контролируют с помощью автоматизированной системы АСКУТР на базе ГЛОНАСС. Однако в условиях нестабильной работы навигационных систем, возрастает актуальность выездного контроля мобильной бригады ЕОГПП. С января по август специалисты провели 643 контрольных мероприятия. Сведения обо всех нарушениях направляются в управление транспорта.
Также для пассажиров работает круглосуточная горячая линия. С начала года от воронежцев поступило свыше 3000 обращений, все были отработаны.
Для улучшения качества транспортного обслуживания планируется размещать расписание движения автобусов на мониторах остановочных комплексов, добавил Никита Шипулин.
Глава города подчеркнул, что данные мероприятия необходимо продолжать. Также Сергей Петрин поручил изучить возможность ужесточения требований к перевозчикам. С теми, кто допускает систематические серьезные нарушения — проработать вопрос досрочного расторжения.
«В случае, если новые перевозчики уже готовы “заходить” раньше — есть четкое понимание, кто будет обеспечивать транспортную работу, нужно инициировать процедуру расторжения с теми, кто не исполняет контракты, не дожидаясь их окончания. Также проработайте с министерством промышленности и транспорта сроки поставки нового подвижного состава. Количество техники большое, должно быть четкое понимание, когда мы ее сможем получить», — сказал мэр.