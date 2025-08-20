Омские школы прошли приемку к началу нового учебного года

До начала нового учебного года осталось чуть больше недели. 1 сентября в городе Омске начнут учебу около 137 тысяч школьников, из них 11 399 — первоклашки. Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в 151 школе. О том, как будет организован учебный процесс, рассказали в администрации города Омска.
По словам первого заместителя департамента образования города Ларисы Жуковой, все школы города успешно приняты к работе специальной комиссией, в составе которой были представители профильного департамента и контролирующих органов.
«Незначительные замечания были, но все они будут устранены в школах уже к концу августа, до начала занятий», — заверила Лариса Жукова. При приемке школ, в первую очередь, обращалось внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, возможности организации питания, антитеррористическую защищенность".
Школьные столовые к работе готовы.
Как сообщила Лариса Жукова, все ученики будут на сто процентов обеспечены школьным питанием, в школах созданы для этого все условия. Ребята с 1 по 4 класс, как и в прошлом году, будут питаться бесплатно, за счет бюджета. Для учеников 5−11 классов завтрак или обед будет платным, в среднем его стоимость обойдется в 110−140 рублей в день.
«Ученики 1−4 классов охвачены питанием на 100%, в более старших классах на этот вопрос уже влияют предпочтения родителей и самих ребят, поэтому охват здесь составляет примерно 70%», — пояснила представитель департамента.
Кроме того, существуют льготные категории: ученики с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей, дети участников СВО, дети, оставшиеся без попечения родителей, — школьное питание для такой категории школьников либо бесплатно совсем, либо дотируется за счет бюджета.
Учебники будут всем.
В этом году на закупку учебников для омских школ из областного бюджета было выделено 111 млн рублей.
«Идет инициированная на федеральном уровне планомерная замена библиотечного фонда едиными государственными учебниками. В прошлом году мы закупили единый государственный учебник по истории для 10−11 классов, в этом году — такой же учебник для 5−7 классов. Таким образом, этот предмет у нас уже полностью закрыт», — сообщила детали Лариса Жукова.
Кроме того, для 9-х классов закуплены учебники по алгебре, геометрии, химии, информатике, физике. Для 10 -ых классов — физика, и математика для 3 класса. Прописи и рабочие тетради по математике для первоклассников, рабочая тетрадь по английскому языку (первый год обучения) для второклассников — эти учебные пособия также закуплены планово, за счет бюджета. Более 1 млн рублей для пополнения школьного библиотечного фонда выделила Омская епархия — на эти средства закуплены учебники по «Основам православной культуры». В настоящее время учебники и рабочие тетради поставлены в учреждения в полном объеме — на 100%.