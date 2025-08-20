Омские школы прошли приемку к началу нового учебного года

Кроме того, для 9-х классов закуплены учебники по алгебре, геометрии, химии, информатике, физике. Для 10 -ых классов — физика, и математика для 3 класса. Прописи и рабочие тетради по математике для первоклассников, рабочая тетрадь по английскому языку (первый год обучения) для второклассников — эти учебные пособия также закуплены планово, за счет бюджета. Более 1 млн рублей для пополнения школьного библиотечного фонда выделила Омская епархия — на эти средства закуплены учебники по «Основам православной культуры». В настоящее время учебники и рабочие тетради поставлены в учреждения в полном объеме — на 100%.