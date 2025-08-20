На выборах в Новосибирске только один «кандидат-двойник» прошел регистрацию

Речь идет про однофамильца действующего депутата Ростислава Антонова.
В текущем году, на этапе выдвижения кандидатур в Новосибирский горсовет и Законодательное собрание, в ряде избирательных округов обнаружились совпадения фамилий у нескольких претендентов. Однако, лишь одному из них удалось успешно преодолеть все необходимые стадии. Об этом пишет Сиб.фм.
Особое внимание привлек округ № 6 на выборах в горсовет, где за место депутата боролось рекордное число кандидатов — девять. Среди них оказался Андрей Антонов, однофамилец действующего депутата Ростислава Антонова.
В отличие от Ростислава Антонова, который до сих пор идет как самовыдвиженец, Андрей Антонов был выдвинут партией «Справедливая Россия». Большинство других «двойников», замеченных избирательной комиссией, шли на выборы самостоятельно и впоследствии по различным причинам сняли свои кандидатуры.
Примечательно, что он также стал одним из немногих кандидатов, честно сообщивших о своей судимости: Андрей Антонов был осужден по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Эта судимость была погашена в 2002 году.