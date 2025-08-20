На выборах в Новосибирске только один «кандидат-двойник» прошел регистрацию

В текущем году, на этапе выдвижения кандидатур в Новосибирский горсовет и Законодательное собрание, в ряде избирательных округов обнаружились совпадения фамилий у нескольких претендентов. Однако, лишь одному из них удалось успешно преодолеть все необходимые стадии. Об этом пишет Сиб.фм.