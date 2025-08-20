В России могут увеличить срок давности по нарушениям закона о личных данных

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Правительство РФ предлагает увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушение закона о персональных данных, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Так, предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения», — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что МВД, Минцифры, Минэкономразвития, ФСБ и Роскомнадзор при содействии Генпрокуратуры представят предложения о повышении ответственности за нарушение законодательства в области персональных данных к третьему кварталу 2027 года.