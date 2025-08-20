Из Мурманска в Арктику отправилась шестая экспедиция «Ледокол знаний»

Шестая международная арктическая экспедиция «Росатома» под названием «Ледокол знаний» отправилась 13 августа из Мурманска в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в комитете по туризму Мурманской области.
В этом году в экспедиции приняли участие школьники из 21 страны. В состав команды также вошли ученик гимназии № 1 из города Полярные Зори Алексей Рыжов и ученица гимназии № 2 из города Мурманска Эльвира Писклова. Маршрут атомного ледокола «50 лет Победы» пройдет по пути Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. Школьников ждет насыщенная научно-просветительская программа с участием международных экспертов в области атомных и космических технологий, учеными и популяризаторами науки.
Ребята ознакомятся с устройством и работой ледокола, увидят уникальную природу Арктики. Впервые в истории в условиях Северного полюса будут испытаны отечественные роверы-планетоходы. Планируется, что экспедиция вернется в порт Мурманска 22 августа. Проект «Ледокол знаний» направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, развитие способностей и раннюю профориентацию школьников.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство».
