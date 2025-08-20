Из Мурманска в Арктику отправилась шестая экспедиция «Ледокол знаний»

В этом году в экспедиции приняли участие школьники из 21 страны. В состав команды также вошли ученик гимназии № 1 из города Полярные Зори Алексей Рыжов и ученица гимназии № 2 из города Мурманска Эльвира Писклова. Маршрут атомного ледокола «50 лет Победы» пройдет по пути Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. Школьников ждет насыщенная научно-просветительская программа с участием международных экспертов в области атомных и космических технологий, учеными и популяризаторами науки.