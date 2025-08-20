Ричмонд
В Иркутске хотят возобновить прямое авиасообщение с Далянем

Прямых рейсов не было уже 10 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске хотят возобновить прямое авиасообщение с Далянем. Переговоры на эту тему прошли в аэропорту областного центра с представителями из КНР. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе аэропорта.

— Прямое сообщение будет востребовано как для деловых поездок, так и для туристических путешествий. Дальше будем обсуждать этот вопрос с авиакомпаниями, которые будут перевозить пассажиров по данному маршруту, — прокомментировала коммерческий директор АО «Международный аэропорт Иркутск» Анна Ветрова.

Прямых рейсов из Иркутска в Далянь не было уже 10 лет. Как подчеркнули специалисты, аэропорт Далянь представляет собой один из крупнейших авиаузлов Северо-Восточного Китая. Он обслуживает 42 авиакомпании, которые выполняют перелеты по 197 направлениям.