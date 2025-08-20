В мобильных приложениях в России будут уведомлять о киберпреступлениях

«Ещё одно нововведение, связанное с профилактикой, — интеграция в основные мобильные приложения, используемые для взаимодействия с госорганами, а также в банковские и социально значимые приложения модуля обязательного информирования граждан о возможных преступлениях. Проработать такой вопрос поручено Минцифры и МВД к I кварталу 2027 года», — говорится в пресс-релизе кабмина.