В мобильных приложениях в России будут уведомлять о киберпреступлениях

Минцифры и МВД проработают внедрение модуля информирования о киберпреступлениях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Минцифры и МВД РФ к первому кварталу 2027 года проработают вопрос внедрения модуля информирования граждан о возможных киберпреступлениях в ряд мобильных приложений, сообщил кабмин.

Правительство РФ ранее в среду сообщило, что утвердило план реализации концепции противодействия киберпреступности.

«Ещё одно нововведение, связанное с профилактикой, — интеграция в основные мобильные приложения, используемые для взаимодействия с госорганами, а также в банковские и социально значимые приложения модуля обязательного информирования граждан о возможных преступлениях. Проработать такой вопрос поручено Минцифры и МВД к I кварталу 2027 года», — говорится в пресс-релизе кабмина.