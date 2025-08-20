Фестиваль «Спортивные выходные» пройдет в «Лужниках» 24 августа

«24 августа в олимпийском комплексе “Лужники” пройдет масштабный фестиваль “Спортивные выходные”. Мероприятие организовано департаментом спорта города Москвы в рамках форума “Территория будущего. Москва 2030”. Для участников подготовили бесплатные тренировки и мастер-классы, которые проведут знаменитые спортсмены и артисты. Занятия организуют в формате марафона, к которому можно присоединиться в любой момент. Тренировки подойдут каждому, вне зависимости от уровня физической подготовки», — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что для гостей проведут танцевальный час, тренировки и мастер-классы по фитроку, фигурному катанию и фиджитал-хоккею. Организаторы приглашают на Кубок московского спорта по паделу и Кубок Москвы по футболу. Кроме того, любители экстремальных видов спорта смогут посетить соревнования по BMX-фристайлу, а сразу после них принять участие в мастер-классах.
«В течение всего дня на фестивале будут работать открытые спортивные площадки. На них гости смогут поиграть в бадминтон, фрисби, настольный теннис, настольный хоккей и футбол. Для самостоятельных тренировок подготовлена зона с виртуальным тренером: здесь можно выбрать любую программу проекта “Спортивные выходные” и заниматься в удобном ритме», — добавили в пресс-службе.
Всех желающих приглашают и на интерактивные велотренажер и беговую дорожку, килтерборд и фиджитал-бильярд. В зоне скалолазания предусмотрены занятия для детей и взрослых — юных посетителей ждут в специальной зоне с интерактивной раскраской, ретроиграми на «Денди», настольными играми и местом для отдыха.
Ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте 2030.sport.mos.ru, для участия в некоторых мероприятиях необходима регистрация.