Фестиваль «Спортивные выходные» пройдет в «Лужниках» 24 августа

В пресс-службе рассказали, что для гостей проведут танцевальный час, тренировки и мастер-классы по фитроку, фигурному катанию и фиджитал-хоккею. Организаторы приглашают на Кубок московского спорта по паделу и Кубок Москвы по футболу. Кроме того, любители экстремальных видов спорта смогут посетить соревнования по BMX-фристайлу, а сразу после них принять участие в мастер-классах.