В Тюменской области пройдут сборы «К поиску готов!»

Студентов и школьников ожидают конкурсы по подъему и документированию поисковых работ, идентификации предметов Великой Отечественной войны и других поисковых дисциплин. Также будут организованы творческие конкурсы. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: от 14 до 17 лет и от 17 до 21 года.