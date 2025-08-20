Ричмонд
В Тюменской области пройдут сборы «К поиску готов!»

Участниками мероприятия станут более 200 молодых поисковиков.

Источник: Национальные проекты России

Межрегиональные открытые военно-поисковые сборы «К поиску готов!» будут проводиться с 1 по 5 октября в Тюменской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском Дворце творчества и спорта «Пионер».

Участниками мероприятия станут более 200 молодых поисковиков. Программа сборов пройдет по двум модулям: образовательному и соревновательному. Ребята посетят лекции, мастер-классы, дискуссионные площадки с выступлением экспертов в области проведения работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества и спортивные испытания.

Студентов и школьников ожидают конкурсы по подъему и документированию поисковых работ, идентификации предметов Великой Отечественной войны и других поисковых дисциплин. Также будут организованы творческие конкурсы. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: от 14 до 17 лет и от 17 до 21 года.

Нацпроект «Молодежь и дети».

направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.