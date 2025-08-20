Научный сотрудник НГАУ объяснила, какие насекомые «голубых кровей»

Их кровеносная система открытого типа омывает все органы и не бежит по сосудам.
Екатерина Гризанова, ведущий научный сотрудник НГАУ, изучает насекомых для защиты растений от вредителей. Вопреки слухам, она не ест насекомых ради науки, а разрабатывает биологические препараты на основе их болезней. Об этом сибирячка призналась в интервью АиФ-Новосибирск.
Екатерина увлеклась энтомологией в школе, окончила аграрный университет и теперь исследует, как насекомые могут быть полезны (например, для создания лекарств) и почему их кровь может быть голубой. Один из ее экспериментов включал создание популяции насекомых, устойчивой к бактериям, путем многократного заражения выживших особей.
Также эксперт отмечает, что, что насекомые, как и люди, могут быть «голубых кровей». Она пояснила, что кровеносная система открытого типа омывает все органы и не бежит по сосудам. А кровь у насекомых может быть различного цвета, в том числе и голубой. Только это не говорит об их аристократичном происхождении — а о реальном цвете гемолимфы.