Научный сотрудник НГАУ объяснила, какие насекомые «голубых кровей»

Также эксперт отмечает, что, что насекомые, как и люди, могут быть «голубых кровей». Она пояснила, что кровеносная система открытого типа омывает все органы и не бежит по сосудам. А кровь у насекомых может быть различного цвета, в том числе и голубой. Только это не говорит об их аристократичном происхождении — а о реальном цвете гемолимфы.