Женская консультация в Сакмарском районе Оренбуржья получила оборудование

Кроме того, в консультации появились холодильники для хранения биоматериалов, что крайне важно при проведении анализов. Еще сотрудники будут работать на новых персональных компьютерах с принтерами. Все это оборудование позволяет повысить качество и доступность медицинских услуг для женщин Сакмарского района.