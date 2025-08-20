Ричмонд
Женская консультация в Сакмарском районе Оренбуржья получила оборудование

Например, в учреждении установили кресла с гидравлическим приводом.

Источник: Национальные проекты России

Современное оборудования поступило в женскую консультацию Сакмарского района Оренбургской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в районной администрации.

В учреждении установили кресла с гидравлическим приводом, которые обеспечивают максимальный комфорт во время приема. Также для работы медиков приобрели кольпоскопы, позволяющие проводить более точную диагностику. Новый паровой стерилизатор гарантирует высокое качество дезинфекции инструментов, а аппараты ЭКГ помогут лучше следить за состоянием сердечно-сосудистой системы пациенток.

Кроме того, в консультации появились холодильники для хранения биоматериалов, что крайне важно при проведении анализов. Еще сотрудники будут работать на новых персональных компьютерах с принтерами. Все это оборудование позволяет повысить качество и доступность медицинских услуг для женщин Сакмарского района.

Нацпроект «Семья».

объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.