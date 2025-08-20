Фестиваль набережных ВолгаФест завершает летний сезон

Катя Бочавар об инсталляции: «Мы обратились к художникам с предложением сделать ветряки: кинетические арт-объекты на берегу Волги в Самаре. Быть частью стихии, позвать ветер себе в соавторы, это неожиданно, необычно и не просто, а потому интересно. Все эти объекты очень разные, но нам хотелось, чтобы у гостей фестиваля сложилось единое впечатление от этих работ, которые дают нам возможность увидеть ветер и которые объединяет песок и вода. Человек ставит себя в добровольную зависимость от сил природы, предлагает искусство облакам и дождю».