Вожатая детского лагеря в Новосибирской области рассказала о скотских условиях

Вожатая лагеря рассказала о неудовлетворительных условиях: дети готовили сами, спали на грязных матрасах, медикаменты поступили с опозданием. Сотрудники работают неофициально, отсутствует противопожарное оборудование. об этом сообщает Сиб.фм.