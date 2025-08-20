Вожатая детского лагеря в Новосибирской области рассказала о скотских условиях

Лагерь «Лето» жарко обсуждается в сети после сообщений о массовом отравлении детей. Сотрудница учреждения «подлила масло в огонь».
Вожатая лагеря рассказала о неудовлетворительных условиях: дети готовили сами, спали на грязных матрасах, медикаменты поступили с опозданием. Сотрудники работают неофициально, отсутствует противопожарное оборудование. об этом сообщает Сиб.фм.
Лагерь, ранее бывший православным, семь лет не функционировал. Мэрия сдала его в аренду инвестору для ремонта.
Учредитель лагеря утверждает, что проверки перед запуском нарушений не выявили. Однако межведомственная комиссия обнаружила множество недопустимых нарушений. Детский омбудсмен подчеркнула важность безопасности детей.