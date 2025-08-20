На Ставрополье в школе № 14 города Ипатово откроется агрокласс

Для обеспечения современных условий образования в кабинетах установили новую мебель и оборудование. На территории учреждения будет обустроен школьный сад. Подготовительные работы, включая планировку участка и глубокую вспашку земли, уже завершены. Всего в этом году на Ставрополье откроется более 60 агроклассов.