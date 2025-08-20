На Ставрополье в школе № 14 города Ипатово откроется агрокласс

Агрокласс начнет работать в школе № 14 города Ипатово Ставропольского края по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в правительстве региона.
Для обеспечения современных условий образования в кабинетах установили новую мебель и оборудование. На территории учреждения будет обустроен школьный сад. Подготовительные работы, включая планировку участка и глубокую вспашку земли, уже завершены. Всего в этом году на Ставрополье откроется более 60 агроклассов.
«Вместе с обычными уроками школьники получат возможность изучать предметы, связанные с профессиями в аграрной сфере. Преподавать специальные дисциплины будут учителя химии и биологии. Главная особенность агрокласса — возможность применять знания на практике. Дети будут знакомиться с современными технологиями, проводить исследования и эксперименты, разрабатывать и реализовывать собственные проекты», — подчеркнула глава Ипатовского округа Вера Шейкина.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.