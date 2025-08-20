Россиянам посоветовали не связывать плохое самочувствие с магнитными бурями

«Согласно общепринятым убеждениям, сейчас, в отсутствие магнитных бурь, всем должно быть очень хорошо. А не тут-то было. Мне, например, уже несколько человек сказали, что чувствуют себя плохо и спросили, нет ли магнитных бурь. Это в очередной раз доказывает, что не нужно связывать свое состояние с магнитными бурями. Не от них зависит наше самочувствие», — рассказал Язев ТАСС, добавив, что достоверных научных данных, подтверждающих эту связь, пока нет.