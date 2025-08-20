Массу нарушений выявили в детском лагере «Лето» под Новосибирском

«В ходе совместной работы прокуратуры, мэрии и нашего аппарата было зафиксировано значительное количество нарушений. Обнаруженные нами факты абсолютно неприемлемы. Независимо от формы собственности лагеря и других факторов, приоритетом должна быть безопасность и оздоровление детей, а не создание условий, наносящих вред их здоровью,» — подчеркнула Болтенко.