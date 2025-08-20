Ричмонд
Массу нарушений выявили в детском лагере «Лето» под Новосибирском

Сотрудники и воспитанники учреждения жалуются на условия проживания и питания.

С 19 августа в детском лагере «Лето», расположенном в Искитимском районе, проводилась тщательная проверка, инициированная прокуратурой, представителями социального департамента городской администрации и сотрудниками аппарата уполномоченного по правам ребенка. Надежда Болтенко, занимающая должность детского омбудсмена в Новосибирской области, 20 августа сообщила порталу Сиб.фм о предварительных итогах инспекции.

«В ходе совместной работы прокуратуры, мэрии и нашего аппарата было зафиксировано значительное количество нарушений. Обнаруженные нами факты абсолютно неприемлемы. Независимо от формы собственности лагеря и других факторов, приоритетом должна быть безопасность и оздоровление детей, а не создание условий, наносящих вред их здоровью,» — подчеркнула Болтенко.

Сегодняшнее обсуждение ситуации в лагере «Лето» пройдет в мэрии с участием заместителя главы города Валерия Шварцкоппа. Прокурорская проверка на момент публикации еще не была завершена.