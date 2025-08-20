В Кузбассе более 270 родителей получили помощь в кадровом центре

«Профориентация и поддержка занятости, в том числе уязвимых категорий граждан, к которым относятся многодетные родители, являются ключевыми направлениями нацпроекта “Кадры”. Нами ведется системная работа как с соискателями, так и с работодателями. Для организаций предусмотрены субсидии: 3 МРОТ за наем многодетного родителя, 150 тысяч рублей — на создание рабочего места, 120 тысяч рублей — при организации дистанционного рабочего места», — отметила директор кадрового центра Кузбасса Галина Чайка.