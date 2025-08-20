В Кузбассе более 270 родителей получили помощь в кадровом центре

Помощь от кадрового центра Кузбасса с начала года получили 274 родителя в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Всего было трудоустроено 93 человека. Люди получили работу преимущественно в сферах торговли, образования, здравоохранения, госуправления и промышленности. Трое из них открыли собственное дело в сфере дополнительного образования, девять человек прошли бесплатное профобучение по таким востребованным направлениям, как парикмахер, водитель автомобиля, электромонтер, охранник, основы предпринимательства и другим.
Также 488 подростков из многодетных семей были временно трудоустроены на период летних каникул и в свободное от учебы время. Многодетным мамам помогали в подборе вакансий с гибким графиком, организации стажировок, возвращении на рынок труда после длительного перерыва и оказывали психологическую поддержку.
«Профориентация и поддержка занятости, в том числе уязвимых категорий граждан, к которым относятся многодетные родители, являются ключевыми направлениями нацпроекта “Кадры”. Нами ведется системная работа как с соискателями, так и с работодателями. Для организаций предусмотрены субсидии: 3 МРОТ за наем многодетного родителя, 150 тысяч рублей — на создание рабочего места, 120 тысяч рублей — при организации дистанционного рабочего места», — отметила директор кадрового центра Кузбасса Галина Чайка.
Нацпроект «Кадры».
поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.