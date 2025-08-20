Омская семья не смогла вывезти родственникам в Казахстан саженцы вкусных сибирских ягод

Всего же, с начала 2025 года, специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области пресечено 62 попытки незаконного вывоза подкарантинной продукции на российско-казахстанском участке границы. Общий объем задержанной продукции составил порядка 400 тонн, 8 тысяч единиц посадочного материала и более 175 кубометров лесоматериалов, сообщают в ведомстве.