Омская семья не смогла вывезти родственникам в Казахстан саженцы вкусных сибирских ягод

Рассаду клубники, ежевики, голубики, жимолости не выпустили специалисты омского Россельхознадзора по причине отсутствия на них фитосанитарных сертификатов.

Источник: Комсомольская правда

Конфузом закончилась попытка омичей обрадовать казахстанскую родню рассадой вкуснейших сибирских ягод. 69 кустиков клубники, ежевики, голубики и жимолости не выпустили из России специалисты омского Россельхознадзора. Печальной историей поделилась пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.

Операция по задержанию омской рассады прошла в период с 24 июля по 18 августа 2025 года на фитосанитарном контрольном посту «Исилькульский». Омичи пытались вывезти на территорию Республики Казахстан саженцы ягодных культур — клубники, ежевики, голубики, жимолости — в количестве 69 штук. Недремлющие специалисты омского Россельхознадзора предотвратили злостное нарушение закона: основанием для запрета на вывоз послужило отсутствие фитосанитарных сертификатов, подтверждающих соответствие продукции карантинным требованиям страны-импортера.

Всего же, с начала 2025 года, специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области пресечено 62 попытки незаконного вывоза подкарантинной продукции на российско-казахстанском участке границы. Общий объем задержанной продукции составил порядка 400 тонн, 8 тысяч единиц посадочного материала и более 175 кубометров лесоматериалов, сообщают в ведомстве.