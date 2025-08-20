Красноярскому зоопарку «Роев ручей» подарили редкую трехцветную белку

В честь 25-летия парка флоры и фауны «Роев ручей» красноярский зоопарк получил необычный подарок от новосибирских коллег — редкую белку Превоста. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Экзотический грызун, также известный как азиатская трехцветная белка, отличается уникальным окрасом, сочетающим черный, белый и рыжий цвета. Этот вид обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии и значительно крупнее привычных красноярцам белок — длина тела взрослой особи вместе с хвостом достигает 50 сантиметров при весе до 500 граммов.
«Новый питомец прекрасно перенес переезд и уже освоился в специально оборудованном вольере на аллее куньих, — отмечают в пресс-службе зоопарка. — Посетители могут наблюдать за этим удивительным животным, которое питается не только орехами и фруктами, но и насекомыми».
Пополнение коллекции экзотических животных стало приятным дополнением к юбилейным мероприятиям парка, который продолжает развивать свою экспозицию и образовательные программы. Например, не так давно в зоопарке поселился манул по кличке Борис.