Красноярскому зоопарку «Роев ручей» подарили редкую трехцветную белку

«Новый питомец прекрасно перенес переезд и уже освоился в специально оборудованном вольере на аллее куньих, — отмечают в пресс-службе зоопарка. — Посетители могут наблюдать за этим удивительным животным, которое питается не только орехами и фруктами, но и насекомыми».