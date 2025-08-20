Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производитель из Ростовской области отправил первые 26 тонн мяса утки в ЦАР

Донское предприятие наладило экспорт в Центральноафриканскую Республику.

Источник: Комсомольская правда

Производитель из Ростовской области в августе 2025 года оформил на экспорт в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) первую поставку мяса утки. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

Речь идет о партии утиных крыльев общим весом в 26,5 тонны. Товар прошел строгий ветеринарно-санитарный контроль. Подтвердилось соответствие требованиям страны-импортера. Добавим, право поставлять продукцию в ЦАР донское предприятие получило в апреле 2025 года.

В Россельхознадзоре отмечают, аттестация поставщиков гарантирует высокое качество и безопасность продукции. Проведенные предприятия экспортируют свою продукцию после контроля в аккредитованных лабораториях.

Подпишись на нас в Telegram.